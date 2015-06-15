Руководителем "Антонова" вместо Кивы стал нардеп Гвоздев

Руководство государственного концерна «Укроборонпром», объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия страны, уволило Дмитрия Киву с должности президента - генерального конструктора госпредприятия "Антонов", назначив вместо него исполняющим обязанности руководителя предприятия Михаила Гвоздева, сообщил УНИАН директор департамента информационной политики "Укроборонпррома" Лукьян Сельский.

"Решение об увольнении было принято "Укроборонпромом", поскольку концерн теперь является управляющей компанией "Антонова". Первый рабочий день Гвоздева на должности исполняющего обязанности президента - генерального конструктора был в субботу, 13 июня", - сообщил Сельский.

По данным на сайте Верховной Рады, Гвоздев является народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" и занимает 53 место в списке партии.

На момент избрания работал гендиректором ООО "Транс-Груп ЛТД" и гендиректором ООО "Ауди Центр Хмельницкий".

Как сообщал УНИАН, Кива занимал пост руководителя "Антонова" с мая 2005 года. 14 апреля 2014 года Кабинет министров уволил Киву с должности главы правления государственного предприятия «Антонов», но до июня текущего года Кива оставался фактическим руководителем предприятия.

В конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" в состав концерна "Укроборонпром".

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.