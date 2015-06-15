Мариупольские меткомбинаты Ахметова возобновляют работу после подачи газа

Мариупольские металлургические комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича, входящие в горно-металлургическую группу «Метинвест», 15 июня возобновляют производственный процесс после вынужденной остановки 12 июня, которая произошла из-за повреждения газопровода в Донецкой области боевиками, говорится в сообщении «Метинвеста».

«Газоснабжение на металлургических комбинатах «Азовсталь» и ММК им. Ильича группы «Метинвест» полностью восстановлено 15 июня в 01:30», - сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на «Азовстали» в работу запущены конвертерный, известково-обжиговый и прокатные цехи. Первыми начали производство шаропрокатное отделение и крупносортно-прокатный цех. Толстолистовой цех возобновит производство 16 июня в 16:00. Сейчас в работе находятся доменные печи №3 и №5, запуск домен №2 и №6 произойдет ориентировочно в 22.00 и будет зависеть от наличия агломерата.

Также сообщается, что на ММК им. Ильича запущены доменные печи №2, № 3 и №4, а также корпус №2 аглофабрики и трубоэлектросварочный цех. В течение дня планируется пуск домны №5, одного из конвертеров, а также машины непрерывного литья заготовок №1, корпуса №1 аглофабрики. Печи известково-обжигового и прокатного цехов находятся на разогреве. Пуск листопрокатных цехов 1700 и 3000 и цеха холодного проката запланирован на 17 июня. Известково-обжиговый цех начнет работу ориентировочно 18-19 июня.

"Благодаря слаженным действиям Кабинета министров и профильных ведомств, личному участию премьер-министра Арсения Яценюка, поистине героическим усилиям работников «Укртрансгаза» нам оперативно удалось запустить в работу два промышленных гиганта – ММК им. Ильича и «Азовсталь», - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

Как сообщал УНИАН, утром 12 июня начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о повреждении газопровода на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново из-за минометного обстрела боевиками. По его словам, вблизи Авдеевки было замечено возгорание газа.

В тот же день с 14:00 мариупольские металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь» были полностью отключены от подачи природного газа.

Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» для ремонта поврежденного при обстрелах магистрального газопровода Краматорск-Донецк в районе населенного пункта Очеретино (Донецкой области) вынужденно на 1,5-2 дня остановил газоснабжение Волновахи, Мариуполя и Бердянска без ущерба для транзита в Европу.

15 июня поставки газа в Мариуполь и Бердянск были возобновлены.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).