Фирташу разрешили не платить 12 миллионов гривень за загрязнение воздуха

Высший хозяйственный суд оставил без удовлетворения жалобу Днепропетровской прокуратуры о взыскании с «Вольногорского горно-металлургического комбината» ЗАО «Крымский титан» 12,29 млн грн. убытков за загрязнение воздуха.

Соответствующее постановление суд принял 9 июня, пишут "Наші гроші".

В иске прокуратуры было указано, что предприятие в период с 01.01.2010 г. по 05.08.2012 осуществляло производственную деятельность без разрешений на выбросы загрязняющих веществ в воздух. Как установила в сентябре 2012 года Госэкоинспекция срок действия разрешения комбината на выбросы загрязняющих веществ в воздух, полученного в 2006 году, истек еще в декабре 2007 года.

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Дело долгое время рассматривалась в судах, которые отказывались взыскивать убытки с Вольногорского ГМК, ссылаясь на то, что комбинат предпринимал все необходимые меры для получения указанного разрешения. Так, за отсутствие утвержденных технологических нормативов допустимых выбросов срок действия разрешения был продлен до 2009 года. А затем на протяжении до августа 2012 года продолжался процесс рассмотрения заявления предприятия на получение нового разрешения. Процесс затянулся из-за того, что законодательство не содержит конкретных сроков, в течение которых заявление должно быть рассмотрено.

К тому же Госуправление охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области продолжило срок действия разрешения на выбросы на период рассмотрения и согласования заявления.

Прокуратура возражала против этих выводов и подчеркивала, что задержка с выдачей нового разрешения связана с ненадлежащей подготовкой комбинатом нужных документов.

В ответ на это суд указал, что для разработки и согласования документов на получение разрешения на выбросы комбинат нанял ООО научно-производственное предприятие «Экосфера».

Комбинат в судебном порядке доказал, что это фирма не выполнила взятые на себя обязательства, расторг договор с ней и взыскал 60 тыс. грн. убытков.

Суд также учел, что комбинат оплатил за выбросы в 2006 году – 153 тыс. грн., в 2007 – 140 тыс грн., 2008 – 130 тыс грн., 2009 – 140 тыс грн., 2010 – 172 тыс грн., 2011 – 43 тыс грн. и в первом полугодии 2012-го – 36 тыс грн.

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Вольногорский ГМК получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу только в августе 2012 года.

С сентября 2004 года имущественный комплекс ГП «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» арендовал ПАО «Крымский титан», которое входит в холдинг Дмитрия Фирташа. В марте предприятие изменило название на «Юкрейниан Кемикал Продактс», что было связано со сменой регистрации из-за аннексии Россией Крыма. В сентябре 2014 года Фонд государственного имущества отказался продлевать с «Крымским титаном» договор аренды Вольногорского ГМК, а Высший хозяйственный суд в мае 2015 года доказал законность такого решения.