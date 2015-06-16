Харьковский авиазавод и "Завод 410 ГА" передали в состав "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины исключил из состава концерна "Антонов" Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации" и передал их в состав государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия страны.

Данное решение закреплено постановлением Кабмина от 15 июня №393 и опубликовано на сайте правительства.

"Исключить из состава государственного авиастроительного концерна "Антонов" Харьковское государственное авиационное орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ГА" и включить в состав государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Согласно документу, целостный имущественный комплекс предприятий также выведен из сферы управления Министерства экономического развития и передан "Укроборонпрому".

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов", входящее в авиахолдинг "Антонов", в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. В январе-сентябре 2014 года Харьковский авиазавод увеличил чистый убыток на 25% - до 259,7 млн грн, а по итогам 2013 года увеличил чистый убыток почти в 2 раза – до 330,1 млн грн.

"Завод 410 Гражданской авиации" - базируется в аэропорту Жуляны и специализируется на ремонте и обслуживании самолетов марки "Антонов", а также авиационных двигателей.

Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. "Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.