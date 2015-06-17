Австралия и КНР после 10-летних переговоров подписали соглашение о свободной торговле

Австралия и Китай после многолетних переговоров подписали соглашение о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

«Это - знаменательный и исторический день для обеих стран. Это изменит наши страны к лучшему, это изменит наш регион к лучшему, это изменит наш мир к лучшему», — сказал премьер-министр Австралии Тони Эббот.

Переговоры длились в течение 10 лет.

Читайте такжеКитай приступил к реализации стратегии по изменению экономики Азии и всего мира в своих интересах - СМИПо его словам, данный договор даст Китаю и Австралии «беспрецедентный доступ к рынкам друг друга».

Документ был подписан в Канберре в ходе встречи министра торговли Австралии Андрю Робба и министра коммерции Китая Гао Хученгом.

По данным Центрального китайского телевидения, в 2014 году товарооборот между двумя странами составил 136,9 млрд долларов. К концу прошлого года суммарные инвестиции КНР в экономику Австралии достигли почти 75 млрд долларов - по этому показателю он уступил только Гонконгу.

Китай импортирует из Австралии металл, уголь, золото и медь. Кроме того, пользуются спросом у КНР услуги Австралии по организации стажировок в сфере образования. КНР экспортирует в Австралию телекоммуникационное оборудование, одежду, компьютеры и мебель.