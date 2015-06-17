В России резко сократилось промпроизводство из-за долгов и спада внутреннего спроса

В России результаты промышленного производства в мае 2015 года продолжают отражать тенденцию резкого спада выпуска, которая наметилась еще в апреле, пишет "Коммерсант".

В годовом выражении, главным образом благодаря обработке, скорость спада в мае увеличилась до 5,5% с 4,5% в апреле (правда, во многом благодаря дополнительному выходному дню в этом году). Тем не менее, за январь-май промпроизводство упало на 2,3% — притом что правительство по итогам года продолжает ожидать падения в 1,3-1,6%.

В апреле по сравнению с мартовскими показателями падение выпуска в промышленности ускорилось вдвое — до 4,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Уничтожить спад в промышленности пока может лишь правительственный оптимизм: умеренный промышленный спад, вероятно, будет длиться, как минимум, до осени 2015 года, причин для последующего сильного восстановления выпуска нет.

Читайте такжеБанки Китая из-за санкций заняли очень осторожную позицию в отношении России - СМИМинэкономики, как следует из его апрельского мониторинга ситуации в экономике, ждет проявления положительных тенденций в развитии отраслей промежуточного спроса, в лесопромышленном комплексе и металлургическом производстве уже в третьем квартале.

Владимир Сальников из ЦМАКП называет эти ожидания "удивительными": металлургия и производство других минеральных продуктов падали в апреле быстрее других (судя по всему, из-за исчерпания девальвационного эффекта рубля и снижения цен на сырье на мировых рынках). "Производство падает вслед за внутренним спросом, и реальных драйверов, которые смогут вернуть его к росту, не видно",— отмечает Дмитрий Полевой из ING Russia, рассчитывая лишь на стабилизацию темпов его падения.

Согласно оценке ЦМАКП, рост ставок по кредитам в 2015 году доводит нагрузку по процентным платежам на обрабатывающие компании до беспрецедентного уровня — выше 50% прибыли от продаж, тогда как до кризиса 2008 года этот показатель находился на уровне менее 16% прибыли. "При столь высокой ставке и уровне неопределенности нельзя инвестировать. Можно лишь закрывать дыры в оборотных средствах",— считает Сальников.