ВР ратифицировала соглашение между Кабмином и НАТО о перезахоронении радиоактивных отходов

Верховная Рада Украина приняла Закон “О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине” (регистрационный №0027).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя закон, заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Курыкин отметил, что на территории Украины расположены 6 объектов, на территории которых в период между 1960 и 1990 годами Вооруженными силами бывшего СССР были захоронены радиоактивные отходы (РАО). Он подчеркнул, что все работы по перезахоронению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР, на 100% планируется профинансировать за счет ОНП.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь идет о 6 местах захоронения РАО, в частности: 4 могильника РАО Министерства обороны: 2 расположены в АР Крым, 2 других расположены возле поселков Делятин Ивано-Франковской области и Цибулевое в Кировоградской области; могильник РАО Государственной пограничной службы Украины, расположенный на объекте “Вакуленчук” возле пгт Вакуленчук Чудновского района Житомирской области; хранилище радиоактивных отходов, расположенное на территории Донецкого казенного завода химических изделий (г. Донецк).

«Радиоактивные отходы с неустановленным уровнем активности захоронены в приповерхностных хранилищах. Некоторые из этих источников имеют значительную активность на уровне десятков, а возможно и сотен Кюри. Точные объемы радиоактивных отходов, а также инженерная конструкция отсеков для захоронения неизвестны. Сейчас места захоронения находятся под контролем владельцев объектов, которые должны обеспечивать их физическую защиту», - говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что работы по перезахоронению будут выполняться в несколько этапов.

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«Вклад ОНП на первом этапе составит около 508,0 тыс. евро, объем выделения средств на следующие этапы в рамках Трастового фонда НАТО/ПВМ со стороны ОНП будет зависеть от успешного выполнения мероприятий первого этапа проекта. Первый этап – ликвидация могильника РАО Госпогранслужбы, который находится на объекте “Вакуленчук” - сказано в записке.

В соответствии с Имплементационным соглашением товары, оборудование, техника и другое имущество, а также услуги, которые будут предоставляться и использоваться в рамках данного соглашения, планируется освободить от каких-либо тарифов, дополнительных оплат, пошлин, ввозной пошлины, пошлины на экспорт и другого подобного налогообложения в Украине.