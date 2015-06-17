"Антонов" заключил крупный контракт с Саудовской Аравией на авиасалоне Le Bourget

Рукопожатие на авиасалоне дало старт программе Ан-132, транспортного самолета, способного перевозить более 9 тонн груза на ближне- и среднемагистральные маршруты, сообщает 5 канал. Пока что новенький Ан существует только на бумаге, но главное для его полноценного появления на свет – деньги – уже есть. Саудовская Аравия инвестирует в этот проект. "Это единственный самолет, который может садиться и взлетать с песка. Это самолет такого калибра, который им очень подходит", - заявили в ГП "Антонов".

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Саудовская Аравия хочет не просто покупать, а производить новые самолеты Ан. Заключенное соглашение - подтверждение намерений украинской и немецкой сторон помочь Саудовской Аравии построить и оснастить такое предприятие. Технологиями его обеспечат немецкие специалисты, строительство будет курировать Украина, а строить в основном местные. По законам Саудовской Аравии, их работников в такой схеме должно быть не менее 70%.

"Это будет не один завод по производству самолетов Ан-132. В будущем это будет целый авиастроительный комплекс интегрированных между собой сооружений", - рассказал представитель саудовской стороны.

Заложить первый камень будущего завода надеются уже в следующем году. А еще через год, в 2017 году, украинские авиастроители планируют удивить гостей Le Bourget новеньким Ан-132, который представят здесь уже в металле, а не на бумаге.