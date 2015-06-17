Украина будет производить двигатели для австрийских самолетов

Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", соответствующие договоренности были подписаны в ходе международной авиавыставки Le Bourget-2015 в Париже.

«Укроборонпром» подписал Меморандум по адаптации сертификации, производству, продаже и послепродажном обслуживании двигателей АИ-450 для самолётов австрийской компании Diamond Aircraft Industries GmbH", - говорится в тексте сообщения.

Как сообщал УНИАН, в ходе авиавыставки в Париже единственный украинский авиапроизводитель "Антонов", входящий в состав "Укроборонпрома" представил новый Ан-178 и проект современного транспортника Ан-132.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Турбовальный газотурбинный двигатель АИ-450 предназначен для легких вертолетов и самолетов весом от 1500 до 4000 кг и может быть использован в составе двухдвигательных и однодвигательных силовых установок летательных аппаратов.