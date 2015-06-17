Кабмин сделал незаконным решение комиссии Мининфраструктуры по назначению главы Ильичевского порта

Об этом на правах анонимности сообщил "Українським Новинам" один из членов Комиссии Министерства инфраструктуры Украины для проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, подчеркнув, что постановление было принято, когда Комиссия уже занималась самим конкурсом.

"Да, могут признать незаконным (решение). Но мы начали работу раньше и продолжаем ее", - подчеркнул он.

27 мая 2015 года Кабинет министров Украины распоряжением №600-р обновил Перечень предприятий государственного сектора экономики, которые имеют наибольшие по размеру активы. В этот перечень вошло, в том числе, и ГП "Ильичевский морской торговый порт".

Ранее, 14 января 2015 года, постановлением №53 Кабмин запретил назначение директоров предприятий государственного сектора экономики, которые имеют наибольшие по размеру активы, конкурсными комиссиями министерств, к сфере управления которых отнесены эти предприятия.

Согласно пункту 22 правительственного постановления, комиссию по назначению таких директоров должно учреждать Минэкономики. При этом, в состав комиссии обязаны входить Министр экономики, Министр финансов, Министр инфраструктуры, Министр энергетики, Министр аграрной политики либо их заместители, а также пять независимых негосударственных экспертов, кандидатуры которых согласованы КМУ и представитель ФГИУ.

Ранее Комиссия Министерства инфраструктуры Украины для проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики объявила конкурсный отбор по назначению нового директора ГП "Ильичевский морской торговый порт". Датой окончания конкурса названо 22 июня 2015 года.

Позднее действующий директор ГП "Ильичевский морской торговый порт" Юрий Крук обратился к Министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому с просьбой заменить председателя постоянно действующей Комиссии Владимира Шульмейстера на время проведения конкурсного отбора руководителя ГП "ИМТП" на менее "заинтересованное" лицо. Как утверждал Крук, Шульмейстер публично высказывает личную неприязнь к действующему директору, а потому не может принимать объективное решение по предложенным кандидатурам.