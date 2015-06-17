Коллектив Ильичевского морпорта поддержал кандидатуру Крука на пост директора предприятия
Коллектив одного из крупнейших морских портов Украины Ильичевского морского торгового порта (Одесская область) поддержал кандидатуру Юрия Крука, в данный момент исполняющего обязанности директора предприятия, на пост руководителя порта.
Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня, 17 июня, во время конференции трудового коллектива порта.
Также в связи с ситуацией, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.
Всего в работе сегодняшней конференции приняли участие 198 делегатов.
Как сообщал УНИАН, сегодня коллектив Ильичевского порта утвердил концепцию стратегического развития порта до 2018 года, предложенную исполняющим обязанности директора предприятия Юрием Круком.
В начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие», на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, которые порт выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов.
Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В порту работает 4,3 тыс. человек.