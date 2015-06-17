Ильичевский морпорт утвердил концепцию стратегического развития предприятия до 2018 года
Коллектив одного из крупнейших морских портов Украины Ильичевского морского торгового порта (Одесская область) утвердил концепцию стратегического развития порта до 2018 года, предложенную исполняющим обязанности директора предприятия Юрием Круком.
Как передает корреспондент УНИАН, данная концепция утверждена сегодня, 17 июня, во время конференции трудового коллектива порта.
Данная концепция, в случае ее реализации, предполагает поступление инвестиций в размере 1 млрд долларов, а также потенциал увеличения грузооборота до 34 млн тонн в год. Развитие порта также предполагает создание 12 инвестиционных площадок. При этом основным направлением будет грузооборот зерновых культур.
Кроме того, стратегия предусматривает развитие паромных перевозок, увеличение перевалки серы, контейнеров и рудных грузов.
Всего в работе конференции приняли участие 198 делегатов.
Как сообщал УНИАН, в начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие", на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, которые порт выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов.
Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В порту работает 4,3 тыс. человек.