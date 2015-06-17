Ильичевский морпорт утвердил концепцию стратегического развития предприятия до 2018 года

Как передает корреспондент УНИАН, данная концепция утверждена сегодня, 17 июня, во время конференции трудового коллектива порта.

Данная концепция, в случае ее реализации, предполагает поступление инвестиций в размере 1 млрд долларов, а также потенциал увеличения грузооборота до 34 млн тонн в год. Развитие порта также предполагает создание 12 инвестиционных площадок. При этом основным направлением будет грузооборот зерновых культур.

Кроме того, стратегия предусматривает развитие паромных перевозок, увеличение перевалки серы, контейнеров и рудных грузов.

Всего в работе конференции приняли участие 198 делегатов.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие", на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, которые порт выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В порту работает 4,3 тыс. человек.