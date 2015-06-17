Более 20 компаний-инвесторов готовы стать партнерами Ильичевского морпорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 17 июня, во время конференции трудового коллектива порта заявил исполняющий обязанности директора предприятия Юрий Крук.

Он отметил, что законодательная база предполагает различные формы взаимоотношений между государственным предприятием и частными компаниями, но наиболее приемлемой является форма государственно-частного партнерства.

«Уже 24 компании проявили интерес в реализации проектов на территории порта», - сказал Крук. Он отметил, что на примере сотрудничества с двумя компаниями, работающими на территории порта, разработан определенный формат, который предполагает заключение пакета договоров. В частности, аренды движимого имущества, территорий, договор долевого участия в развитии инфраструктуры и социальный договор, который предусматривает сохранение социальных гарантий и контроль за этими профсоюзными организациями.

В частности, разработано 12 инвестиционных площадок для потенциальных партнеров, взаимоотношения с которыми на 1 этапе предполагает «прикладную аренду». Только, если партнер докажет свою эффективность, выполнение договоренностей по социальным обязательствам и пр., можно вести речь о приватизации.

Крук отметил, что вышеназванные площадки разбиты по специализациям, основная из которых - развитие зерновых и масленичных грузов. Под данную сферу предусмотрено 5 инвестиционных площадок, в которые предполагаются инвестиции в размере 435 млн долл, потенциал грузооборота 20 млн тонн в год.

Также в площадки, предназначенные для развития угольно-рудного направления, ожидаются инвестиции в размере 155 млн долл, площадки для перевалки серы – до 20 млн долл, паромное направление – 5 млн долл инвестиций и т. д.

В случае реализации проектов по всем 12 инвестиционным площадкам, прогнозируемая чистая прибыль порта составит 2 млрд грн в год, поступление в бюджеты всех уровней – 2,4 млрд грн, грузооборот превысит 35 млн тонн в год. Как отметил Крук, удастся привлечь 25 частных портовых операторов.

Как сообщал УНИАН, сегодня коллектив одного из крупнейших морских портов Украины Ильичевского морского торгового порта (Одесская область) утвердил концепцию стратегического развития порта до 2018 года, предложенную исполняющим обязанности директора предприятия Юрием Круком. Данная концепция, в случае ее реализации, предполагает поступление инвестиций в размере 1 млрд долл.

В начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие», на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, которые порт выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В порту работает 4,3 тыс. человек.