Сотрудники Ильичевского морпорта намерены через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня, 17 июня, во время конференции трудового коллектива порта.

Коллектив порта считает, что чиновники Мининфраструктуры систематически нарушают действующее законодательство Украины, пренебрегая интересами работников госпредприятия. В частности, по мнению трудового коллектива, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в марте не продлил контракт с директором порта Юрием Круком, не имея для этого никаких оснований.

Также коллектив считает противоправными действия министерства при формировании состава конкурсной комиссии, в состав которой не позволяют войти уполномоченному представителю трудового коллектива - главе профсоюза порта Сергею Брызгалову.

В связи с этим было принято решение поручить председателю профсоюза порта Брызгалову от имени трудового коллектива обратиться в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконными действий Мининфраструктуры по подготовке и проведению конкурса на пост директора Ильичевского порта, который должен состояться 22 июня.

Также коллектив уполномочил Брызгалова и председателя профсоюза докеров-механизаторов Александра Епифанова обратиться к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с заявлением о возможном совершении преступления первым замминистра инфраструктуры Владимиром Шульмейстером, предусмотренным ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, всего в работе сегодняшней конференции приняли участие 198 делегатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука, в данный момент исполняющего обязанности директора предприятия, на пост руководителя порта.

Также в связи с ситуацией, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В порту работает 4,3 тыс. человек.