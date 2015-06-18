В Украине замедлился спад промпроизводства

Спад промышленного производства в Украине в мае 2015 года по сравнению с маем 2014 года замедлился до 20,7% с 21,7%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по сравнению с апрелем 2015 года спад промпроизводства в мае также замедлился - до 0,2% с 2%, зафиксированных в апреле к марту.

С начала года, в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,2%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

По информации Госстата, рост производства в мае 2015 года в годовом выражении, к маю 2014 года, не зафиксирован ни в одной из отраслей промышленности.

По сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, показатели выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 15,1%, металлургии – на 7,6%, добыче металлических руд – на 6,8%, добыче каменного и бурого угля – 4,3%, текстильном производстве – на 3,6%, пищевой промышленности – на 3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,2%, добыче сырой нефти и природного газа – на 1,2%.

Наибольшее падение в мае 2015 года к маю 2014 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - на 52,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 40,6%, производстве мебели и другой продукции – на 30,3%, химической промышленности – на 29%, машиностроении – на 26,7%, металлургии – на 24,6%, деревообрабатывающей промышленности – на 18,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем падение производства в мае зафиксировано в машиностроении – на 10,5%, деревообрабатывающей промышленности – на 9,2%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 9%, производстве мебели и другой продукции – на 8,3%, химической промышленности – на 8,2%, фармацевтике – на 8,2%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года составил 21,7%, по сравнению с мартом 2015 года - 2%.

В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,5%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.