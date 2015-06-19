Топ-менеджерам российского "Норникеля" в Финляндии грозит тюрьма и огромный штраф

Топ-менеджерам российского «Норильского никеля» в Финляндии грозит тюрьма или денежный штраф из-за экологических нарушений, которые были допущены на заводе компании в Харьявалте, пишут "Известия".

Полиция уже передала в прокуратуру дело о нарушении природоохранного законодательства местным заводом, принадлежащим «Норникелю».

Читайте такжеРоссия изменила тактику действий относительно Украины - ПорошенкоВ прокуратуре финского города Пори «Известиям» подтвердили, что материалы дела от полиции получили.

"Для подготовки обвинительного заключения и передачи дела в суд понадобится несколько недель", - сообщил «Известиям» представитель прокуратуры.

По его словам, за нарушение экологического законодательства страны ответственным лицам завода «Норильского никеля» в Харьявалте может грозить тюремное заключение на срок от 4 месяцев до 6 лет и денежный штраф, измеряемый десятками тысяч евро.

В июле прошлого года в результате ЧП на заводе «Норильского никеля» на западе Финляндии в местную реку Кеокемяки попало около 66 т никелевых отходов. По сообщениям финских СМИ, причиной выбросов в реку стала поломка оборудования (теплообменника) во время запуска производственного процесса на заводе. В результате содержание никеля в реке превышало обычные показатели в 400 раз.

Представитель финской прокуратуры не смог ответить на вопрос о размере ущерба, причиненного выбросами с завода в реку Кокемяки.

Финские медиа назвали этот выброс крупнейшим в истории страны. Представители «Норильского никеля» отказались от комментариев.

"Важно, что приграничный сосед России так адекватно реагирует на нарушение природоохранного законодательства крупной промышленной компанией. Для «Норникеля» это будет уроком, который компания должна воспринимать правильно и не нарушать природоохранное законодательство не только в Финляндии, но и в России, — заявил Председатель экологического движения «Зеленый мир» Олег Бодров.