В оккупированном Крыму разворовали национализированные украинские комбайны на 5 миллионов рублей
В аннексированном Крыму около 90 национализированных украинских комбайнов были разграблены еще до того, как были закреплены за предприятием «Крымский зерновой элеватор».
Об этом заявил на заседании комитета самопровозглашенного крымского парламента по аграрной политике, экологии и природных ресурсов генеральный директор предприятия Валерий Коваленко, сообщают «Новости Крыма».
«Это комбайны, ранее национализированные, и они были закреплены за ГП «Крымский зерновой элеватор» и переданы нам. Мы провели полностью инвентаризацию этой техники, до принятия и закрепления ее за нами в марте технику разворовали», - отметил он.
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По его словам, "подготовлены различные документы, обращения к полиции".
"Пока результаты расследований нам неизвестны, но, по нашим подсчетам, по подсчетам специалистов, убытки составили около 4-5 млн рублей», – отметил он.
Руководитель предприятия рассказал, что за «Крымским зерновым элеватором» было закреплено 87 зерноуборочных машин марки «Полесье-812» и «Славутич».
Издание пишет, что в Крыму было национализировано 142 комбайна украинского предприятия «Украгролизинг» и 45 комбайнов Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.