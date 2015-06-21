В оккупированном Крыму разворовали национализированные украинские комбайны на 5 миллионов рублей

Об этом заявил на заседании комитета самопровозглашенного крымского парламента по аграрной политике, экологии и природных ресурсов генеральный директор предприятия Валерий Коваленко, сообщают «Новости Крыма».

«Это комбайны, ранее национализированные, и они были закреплены за ГП «Крымский зерновой элеватор» и переданы нам. Мы провели полностью инвентаризацию этой техники, до принятия и закрепления ее за нами в марте технику разворовали», - отметил он.

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По его словам, "подготовлены различные документы, обращения к полиции".

"Пока результаты расследований нам неизвестны, но, по нашим подсчетам, по подсчетам специалистов, убытки составили около 4-5 млн рублей», – отметил он.

Руководитель предприятия рассказал, что за «Крымским зерновым элеватором» было закреплено 87 зерноуборочных машин марки «Полесье-812» и «Славутич».

Издание пишет, что в Крыму было национализировано 142 комбайна украинского предприятия «Украгролизинг» и 45 комбайнов Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.