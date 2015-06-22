Харьковский танковый завод ищет директора

Об этом говорится в сообщении концерна, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, прием документов от претендентов для участия в конкурсе будет проводиться с 24 июня по 23 июля 2015 года, после чего с 27 июля по 17 августа пройдет рассмотрение конкурсных предложений претендентов. Заслушивание кандидатов состоится 2 сентября 2015 года.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы 11 сентября 2015 года.

Читайте также"Укроборонпром" за неделю уволил уже второго директора бронетанкового заводаКак сообщал УНИАН, 9 июня руководство "Укроборонпрома" уволило руководителя госпредприятия "Завод им. В. А. Малышева" Николая Белова, а исполняющим обязанности был назначен главный инженер Александр Шейко. 13 июня из-за задержки в налаживании серийного производства бронемашин "Дозор-Б" также был уволен директор Львовского бронетанкового завода.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

"Завод им. Малышева" - крупнейшее в Украине предприятие бронетанковой отрасли. Основные направления производства завода: тяжелая бронетехника (танк "Оплот", "Ятаган", БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.