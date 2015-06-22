Россия хочет, чтобы в Украине параллельно действовали техрегламенты Евросоюза и СНГ

Украина, Евросоюз и Россия на трехсторонних консультациях по имплементации экономической части соглашения об ассоциации Киева-ЕС обсуждают возможность принятия решений, которые позволят в течение переходного периода в семь-десять лет существовать двум регулятивным системам на территории Украины.

Об этом сообщил первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС, введение которой предусмотрено соглашением об ассоциации, должна заработать в полном объеме с 1 января 2016 года. Россия неоднократно заявляла о рисках для своей экономики в результате данного соглашения.

"В настоящее время мы обсуждаем — и это напрямую следует из минских договоренностей — возможность принятия каких-то взаимообязывающих решений, которые позволят на протяжении переходного периода семь-десять лет на территории Украины комфортно существовать двум регулятивным системам", — сказал Лихачев.

По его словам, такой механизм позволит с одной стороны — выполнять обязательства, которые есть у Украины перед СНГ по техническому регулированию, санитарным и фитосанитарным нормам, таможенному регулированию. "С другой стороны, за это время без шоков, в том числе, для своей экономики, для своих предприятий переходить на те правила игры, которые устанавливаются в Брюсселе", — добавил замминистра.

"Эта идея родилась на переговорах в числе других предложений. Я знаю, что сами украинцы обращались в Брюссель с просьбой дать им более длительные отсрочки по применению европейских технических регламентов. И мы ни в коем случае не настаиваем ни на авторстве, ни на точной формулировке этих договоренностей. Нам важно принять практические шаги, которые снимут наши озабоченности", — заявил Лихачев.

Невозможно сейчас сказать, как дальше будут развиваться события по этому направлению, констатировал он. "Хорошие новости состоят в том, что трехсторонние переговоры на экспертном уровне продолжаются. Они проходят в разных форматах — и прямые контакты, и обмен документами. Но в чем мы не видим продвижения — так это в результате переговоров", — признал замглавы Минэкономразвития.

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Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и глава МИД Украины Павел Климкин в мае по итогам встречи в Брюсселе поручили делегациям экспертов не позднее июля найти решения по блокам вопросов, вызывающих опасения у РФ: либерализация таможенного тарифа между Украиной и ЕС, техническое регулирование, ветеринарные и фитосанитарные меры, таможенное администрирование и энергетика.

О результатах проделанной работы эксперты должны доложить министрам не позднее июля 2015 года с тем, чтобы подготовить документы к следующей министерской встрече, которая может состояться в том же месяце.