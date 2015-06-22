Украина поднялась в рейтинге производителей стали

По итогам 5 месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 28,3%, - до 9,258 млн тонн, заняв в мировом рейтинге производителей стали 12-ю позицию.

Также сообщается, что по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 69,9 млн тонн (падение на 1,7% к маю 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,9 млн тонн, -7%), Индия (7,7 млн тонн, +4%), США (6,8 млн тонн, -8,5%), Россия (6,1 млн тонн, -1,9%), Южная Корея (6 млн тонн, -2,6%), Германия (3,7 млн тонн, -5,4%), Бразилия (3 млн тонн, +3,8%), Турция (2,9 млн тонн, -4,3%).

В целом в мае 2015 года по сравнению с маем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 2,1% - до 139,3 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-май позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 340,2 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,6%). Далее следуют: Япония (44,1 млн тонн, -4,4%), Индия (37,7 млн тонн, +6,1%), США (33,1 млн тонн, -8,6%), Россия (30,3 млн тонн, +3,2%), Южная Корея (28,7 млн тонн, -5,1%), Германия (18,4 млн тонн, -2,9%), Бразилия (14,3 млн тонн, +1,9%), Турция (13,3 млн тонн, -5,9%), Италия (9,8 млн тонн, -10,2%), а Тайвань заняла 11-ю строчку (9,7 млн тонн, +5,3%).

В январе-мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,9% - до 675,6 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки и перебоев в работе ряда металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн.