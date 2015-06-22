Для безубыточной работы в госшахты нужно инвестировать 1,1 миллиарда гривень – Минэнергетики
18:46, 22 июня 2015Промышленность
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Государственные шахты Украины нуждаются в 1,1 млрд грн инвестиций для вывода их на безубыточную работу в течение полугода.
Демчишин: Средства нужны на закупку нового оборудования / Фото УНИАН
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
«Порядка 1,1 млрд грн необходимо, чтобы 22 шахты довести до состояния, при котором они могут стать безубыточными», - сказал он.
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Министр отметил, что средства нужны на закупку нового оборудования и разработку новых лав.
В то же время, по словам Демчишина, правительство пока не утвердило данный объем инвестиций.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть 11 из 35 государственных шахт, на что намерено потратить 2,57 млрд грн.
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