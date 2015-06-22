Российский "АвтоВАЗ" остановил производство
18:59, 22 июня 2015Промышленность
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Компания "АвтоВАЗ" полностью прекратила сборку автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих.
"АвтоВАЗ" остановил конвейер / Фото uk.wikipedia.org
По словам представителя компании, в числе недостающих компонентов оказались сидения и выхлопные системы, передает Русская служба Би-би-си.
Сейчас "АвтоВАЗ" пытается договориться с партнерами о возобновлении поставок и надеется вновь запустить конвейер в кратчайшие сроки.
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В последние несколько месяцев "АвтоВАЗ" регистрировал резкое сокращение спроса на свою продукцию.
В среднем в апреле и мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи упали на треть.
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