Российский "АвтоВАЗ" остановил производство

По словам представителя компании, в числе недостающих компонентов оказались сидения и выхлопные системы, передает Русская служба Би-би-си.

Сейчас "АвтоВАЗ" пытается договориться с партнерами о возобновлении поставок и надеется вновь запустить конвейер в кратчайшие сроки.

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В последние несколько месяцев "АвтоВАЗ" регистрировал резкое сокращение спроса на свою продукцию.

В среднем в апреле и мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи упали на треть.