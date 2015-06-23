Боевики на оккупированной Луганщине хотят "уволить" 60% работников шахт - Лысенко

В так называемой «ЛНР» планируют уволить 7,3 тыс. шахтеров, что составляет 60% работников шахт на оккупированной территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По словам Лысенко, на оккупированной части Луганской области углубляется экономический кризис.

«По оперативной информации, оккупационная администрация планирует уволить около 60% работников шахт на контролируемой территории, а именно: на предприятиях Лутугинского района – около 800 человек, Славяносербского и Перевальского районов – около тысячи человек, в городе Красный Луч и городах-спутниках – до 5,5 тыс. человек», - заявил он.