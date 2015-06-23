Главам госкомпаний хотят платить по-новому: чем больше прибыль, тем выше зарплата

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк готов поддержать предложение Министерство экономического развития и торговли Украины о реформе оплаты труда руководителей крупнейших государственных компаний и предложил разработать новый формат оплаты труда менеджеров госкомпаний с привязкой этого показателя к прибыли или любому другому индикатору работы предприятий.

«У нас на повестке дня назначение ключевых руководителей госкомпаний. Госкомпании надо избавлять от политического влияния, влияния фракций и партий. Сейчас госкомпании остались кормилицами для старой коррумпированной политической системы, - сказал Яценюк на коллегии Министерства экономического развития и торговли. – Госкомпаниями должны управлять специалисты, которые отбираются на прозрачных конкурсах. Но при этом им не должны платить 5 тыс. грн. Это будет значит, что кто-то в конверте доплатит ему значительно большие деньги. И я предлагаю разработать единый унифицированный подход к оплате менеджеров компаний и привязать зарплаты в компании к прибыли. Есть и другие форматы. Это нормальный подход».

Кроме того, премьер-министр призвал министерство ускорить процесс смены руководства глав крупнейших государственных предприятий, а также корпоратизировать госсектор экономики для повышения его эффективности.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития рассчитывает до конца года назначить при помощи номинационного комитета новое руководство 15-20 крупнейших государственных компаний.

В начале июня Минэкономразвития создало Наблюдательный совет по реформе государственных компаний, который возглавил председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Правительство Украины в январе текущего года заявило о проведении реформы государственных предприятий, ключевой целью которой должно стать введение обязательной процедуры международного аудита деятельности госкомпаний, а также конкурсной смены менеджмента.