Суд обязал Фирташа выплатить "дочке" "Нафтогаза" свыше миллиарда гривень

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в конце прошлого года «Газ Украины» - дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Хозяйственный суд Запорожской области с иском к концерну «Стирол» о взыскании долга за поставленный природный газ на общую сумму более 1 млрд грн.

«В настоящее время решением Хозяйственного суда Запорожской области исковые требования дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» удовлетворены», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что прокуратурой Донецкой области было принято решение о вступлении прокурора в рассмотрение дела для представления интересов государства в лице НАК «Нафтогаз Украины» в спорных правоотношениях.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащих холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

В тот же день Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления МВД о наложении ареста на 500 млн куб. м природного газа группы компаний Ostchem.

При этом в конце мая Group DF Фирташа заявила о давлении на холдинг Ostchem со стороны властей, в связи с чем приняла решение об остановке работы входящих в него предприятий – черкасского «Азота» и «Ривнеазота».

5 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство может национализировать предприятия «Ривнеазот» и черкасский «Азот» в случае, если эти компании не погасят задолженность за потребленный газ. По его словам, долги этих двух предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» превышают 6 млрд грн.

Справка УНИАН. Концерн "Стирол" - крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В мае 2014 года "Стирол" приостановил всё крупнотоннажное производство из-за угрозы безопасности сотрудников предприятия в связи с боевыми действиями на востоке Украины.

Холдинг Ostchem объединяет предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.