"Лугансктепловоз", подконтрольный россиянам, сменил прописку из "ЛНР" на Украину

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз», которым владеет российский "Трансмашхолдинг", перенес адрес своего местонахождения из Луганска в Северодонецк (Луганская обл.).

Согласно протоколу собрания акционеров, опубликованному на сайте «Луганстепловоза», соответствующее решение приняли акционеры предприятия 15 июня на внеочередном собрании в Северодонецке, внеся соответствующие поправки в устав предприятия.

«Сменить местонахождение публичного акционерного общества «Лугансктепловоз» с адреса: г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 на адрес: Луганская область, г. Северодонецк, ул. Гагарина, 52-Б», - сказано в протоколе.

Согласно документу, для участия во внеочередном собрании зарегистрировались пять акционеров, совокупно владеющих 76,03% акций. Председательствовал на собрании глава набсовета Виктор Быкадоров.

Как сообщал УНИАН, начиная с июля 2014 года «Луганстепловоз» работал с перебоями из-за боевых действий на востоке Украины.

В декабре прошлого года руководство предприятия опровергло информацию о демонтаже и вывозе своего оборудования в Россию.

«Лугансктепловоз», которым владеет российский "Трансмашхолдинг", в 2014 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом в 2,3 раза - до 67,52 млн грн со 158,28 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» (Российская Федерация) через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций «Лугансктепловоза».