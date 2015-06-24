Украинские предприятия могут произвести 80% оборудования для достройки блоков ХАЭС – "Энергоатом"

Об этом сказал вице-президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Владимир Пышный.

«Украина может на 80% выполнить заказы по достройке энергоблоков», - сказал Пышный, уточнив, что ранее этот показатель составлял около 75%.

По его словам, украинские машиностроительные предприятия могут производить оборудование для турбинного отделения и частично для реакторного, а также оборудование дизель-генераторных, насосных, компрессорных, вентиляционных установок.

Кроме того, отечественные предприятия могут обеспечить АЭС большим перечнем электротехнического, грузового оборудования, а также необходимой аппаратурой.

При этом Пышный подчеркнул, что украинские предприятия получают больше возможности для поставок оборудования на отечественные АЭС благодаря активной реализации «Энергоатомом» программы по импортозамещению.

Вице-президент привел пример, когда для станций необходимо было произвести замену лопаток быстроходных турбин российского производства, однако сделать этого не удалось.

«Но на протяжении полугода мы с «Турбоатомом» разработали лучшую лопатку. Сегодня мы провели так называемую переговорную процедуру и запустили их производство», - подчеркнул Пышный.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года «Энергоатом» совместно с одним из крупнейших в мире производителем турбин госкомпанией «Турбоатом», заводом «Электротяжмаш» и заводом им. Малышева заявил о планах приступить к реализации программы импортозамещения оборудования АЭС Украины, большая часть из которого ранее производилась исключительно в России.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована в том, чтобы инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта, в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.