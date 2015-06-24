Мининфраструктуры отменило конкурс на должность руководителя Ильичевского морпорта

Об этом сказано в приказе Мининфраструктуры №101-О от 19 июня, опубликованном на сайте министерства.

«Отменить приказ Министерства инфраструктуры Украины от 15 апреля 2015 года № 62-О «Об объявлении конкурсного отбора руководителя ГП «Ильичевский морской торговый порт», - сказано в приказе.

В пресс-службе министерства УНИАН сообщили, что 18 июня постоянно действующая комиссия Министерства инфраструктуры по отбору руководителей подотчетных министерству госпредприятий приняла решение обратиться с предложением к министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому об отмене объявленного ранее конкурса на должность руководителя Ильичевского порта.

Причиной такого решения комиссии стало включение этого порта в перечень предприятий государственного сектора экономики, которые имеют наибольшие по размерам активы по состоянию на 31 декабря 2014 года.

«Соответствующий перечень был утвержден уже после начала конкурсного отбора распоряжением Кабинета министров Украины от 27 мая 2015 года № 600-р. Стоимость активов ГП «Ильичевский морской торговый порт» по данным последней финансовой отчетности превышает 2 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеМинэкономразвития прогнозирует рост прибыли Ильичевского порта в 2,8 разаВ этой связи конкурс на должность руководителя Ильичевского порта пройдет в соответствии с порядком проведения отбора руководителей особо важных для экономики предприятий, утвержденного постановлением Кабмина № 777 от 3 сентября 2008 года.

«О начале нового конкурсного отбора будет объявлено дополнительно», - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Вместе с тем, в пресс-службе Ильичевского порта отметили, что данное решение министерства принято в соответствии с законодательством Украины.

«Распоряжение Кабмина включает наш порт в список стратегических предприятий с активами более 2 млрд грн, поэтому, собственно, конкурс будет проходить по другому сценарию», - сказали УНИАН в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, еще весной Министерство инфраструктуры открыло конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта.

В частности, на должность руководителя Ильичевского порта подали заявки 18 человек, из них прошли во второй этап отбора 14 кандидатов, в том числе нынешний исполняющий обязанности главы предприятия Юрий Крук.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука на пост руководителя порта и сообщил о намерении через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Круком, не имея для этого никаких оснований.

По поводу ситуации, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив также решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.

Затем комиссия Министерства инфраструктуры 18 июня обратилась к Пивоварскому с предложением отменить объявленный ранее конкурсный отбор на должность главы Ильичевского порта в связи с изменением его статуса.

В ответ на это, выступая в Верховной Раде 19 июня в ходе Часа вопросов к правительству, Пивоварский пообещал перезапустить или перенести данный конкурс в случае выявления нарушений законодательства при его проведении.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.