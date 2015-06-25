Глава Toyota стал самым высокооплачиваемым менеджером автопрома Японии

Президент Toyota Motor Акио Тойода получил за прошлый год 1, 27 млрд иен ($10,3 млн) компенсации и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером автопрома Японии, пишут "Ведомости".

После выплаты дивидендов он обогнал по сумме компенсации руководителя Nissan Motor Карлоса Гона, зарплата которого была в три раза меньше, но он получил меньше от дивидендов - 1,14 млрд иен ($9,21 млн).

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Toyota за 2015 финансовый год увеличила чистую прибыль на 19,2%.

Руководитель Toyota Motor Тойода, которому сейчас 59 лет, завершил период руководства, когда он остановил строительство новых сборочных заводов для повышения эффективности компании. Крупнейший в мире автопроизводитель сейчас строит два новых производства в Мексике и Китае, которые собирается запустить до 2020 г.

Президент Nissan Гон, которому сейчас 61, давно стал самым высокооплачиваемым менеджером компаний-автопроизводителей Японии. Он трижды с 2010 г. (когда финансовый регулятор страны начал требовать от публично торгуемых компаний сообщать о любых выплатах менеджменту свыше 100 млн иен) становился руководителем с самым высоким заработком во всей промышленности страны.

Зарплаты топ-менеджеров японского автопрома не самый высокие в мире. Алан Малалли, ушедший в отставку с поста гендиректора Ford Motor в середине 2014 г., заработал в прошлом году около $22 млн, согласно сообщению компании. Его преемник Марк Филдс заработал $18,6 млн. Гендиректор General Motors Мэри Барра, которая вступила в должность в этом году, получит компенсацию в размере $16,2 млн, сообщила компания в апреле.

Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне заработал в прошлом году 6,6 млн евро (зарплата и премии). Кроме того, он получил бонус 24,7 млн евро, 1,6 млн акциями и дополнительный бонус 12 млн евро, который будет выплачен, когда он покинет пост гендиректора, согласно годовому отчету компании.

Гендиректору Volkswagen Мартину Винтеркорну в 2014 г. было заплачено 15,9 млн евро, согласно годовому отчету компании.