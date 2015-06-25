Узбекистан с июля вводит дополнительные пошлины для украинских товаров

Узбекистан с 1 июля 2015 года сроком на один год вводит дополнительные импортные пошлины в размере от 5% до 10% при ввозе украинских товаров в ответ на введение аналогичных доппошлин в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк, опубликовав соответствующее постановление правительства Узбекистана.

Согласно документу, Узбекистан устанавливает дополнительный сбор в размере 5-10% в зависимости от товарной группы при импорте товаров, произведенных в Украине. При этом за основу для их начисления принимается таможенная стоимость товаров.

В постановлении также указано, что данное решение является ответной мерой на введение украинскими властями аналогичного дополнительного импортного сбора.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 28 декабря 2014 года приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса, который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%). По расчетам украинского правительства, это позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики, в 2014 году объемы украинского экспорта в Узбекистан сократились на 9,8% по сравнению с 2013 годом – до 308,6 млн долл.