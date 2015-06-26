Российский автопром уходит на затяжные каникулы из-за резкого спада продаж

Российские заводы Nissan и Ford в Санкт-Петербурге, а также завод Volkswagen в Калуге будут находиться на летних плановых каникулах дольше обычной нормы в две недели. Причина увеличенных плановых простоев — спад продаж на авторынке России. Кроме того, на калужском заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi ПСМА РУС может произойти внеплановая остановка уже в июле, пишут "Известия".

Больше всех этим летом пробудут в отпуске работники Volkswagen. Калужский завод немецкой компании будет стоять целый месяц. Специалисты по коммуникации предприятия не смогли предоставить «Известиям» информацию о сроках летней остановки. В то же время, по данным профсоюза завода, отпуск работников продлится с 1 по 16 августа. Однако до наступления этого момента профсоюз ожидает внеплановой остановки конвейера.

Читайте такжеАвтопром России в этом году сократится еще на 10%, а импорт и продажи упадут на 40%"В среднем каждый завод должен остановиться на две недели летом и на одну неделю зимой. Это нужно для регулировки и переналадки оборудования, что является обязательным условием соблюдения технологических процессов в автомобильной промышленности. В этом году каникулы будут удлиненными у многих, и связанно это с тем, что рынок не требует такого количества машин. Куда дешевле человека отправить в отпуск, чем жечь электричество и затаривать склады машинами", - говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.