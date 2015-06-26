Будни Авдеевского коксохимического завода (фоторепортаж)

Агентство Reuters опубликовало фотографии из Авдеевки, которая находится вблизи линии разграничения с оккупированным Донбассом.

Отмечается, что с начала АТО Авдеевский коксохимический завод подвергся около 230 ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны Донецка, который находится под контролем боевиков.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основным из которой являются кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы «Метинвест».

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«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).