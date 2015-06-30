Материалы для изготовления военных шлемов освободили от пошлин и НДС

Как передает корреспондент УНИАН, за Закон «О внесении изменения в подраздел 2 раздела XX "Заключительные положения" Налогового кодекса Украины относительно специальных средств индивидуальной защиты», авторами которого являются народные депутаты Алексей Порошенко Ирина Фриз (№2202), проголосовали 236 народных депутатов из 341, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины ткани (материалы) для изготовления шлемов, классифицируются в товарной под категории 3920 61 00 00 согласно УКТ ВЭД временно, на период проведения АТО.

Читайте такжеПорошенко освободил религиозные организации от налога на недвижимостьТакже Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно специальных средств индивидуальной защиты» (№2203), авторами которого являются народные депутаты Алексей Порошенко Ирина Фриз. За данное решение проголосовали 248 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом освобождены от налогообложения ввозной пошлиной операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины ткани (материалы) для изготовления шлемов, классифицируются в товарной под категории 3920 61 00 00 согласно УКТ ВЭД временно, на период проведения АТО.