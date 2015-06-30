Депутаты отказались изменить систему регулирования экономики

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 146 (при необходимых 226 - УНИАН) из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось «для создания в Украине прозрачных процедур регулирования экономики, с целью освобождения производства от административного и коррупционного давления, ликвидации советских и постсоветских норм и требований, снижения себестоимости производства товаров и услуг, обеспечения конкурентоспособности украинских товаров и защиты потребителей» отменить действие норм 91 закона.

То есть предлагалось отменить действие положений 91 законодательного акта, перечень которых предусмотрен законопроектом, относительно получения субъектами предпринимательской деятельности разрешительных документов и/или которыми установлены иные нормы, регулирующие хозяйственную деятельность.

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Законопроектом предлагалось, что Кабинет министров в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона должен обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины с соблюдением требований Закона «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», с проведением открытых общественных слушаний законопроектов об осуществлении регулирования и выдачи разрешительных документов в соответствии с европейскими нормами и правилами, для обеспечения безопасности жизнедеятельности потребителей и защиты права собственности.

Это правительство должно сделать через 365 дней с момента вступления в силу этого закона, в случае его принятия.

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Законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о реформировании органов исполнительной власти в связи с отменой ряда их полномочий, изменением функций и частичной ликвидацией.

Народный депутат Виктория Пташник (фракция “Самопомич”) подчеркнула, что принятие такого законопроекта привело бы к правовому хаосу, поскольку в законопроекте не указаны конкретные нормы, которые должны быть отменены.

По ее словам, называются лишь направления, по которым отменяются нормы законов. Она подчеркнула, что так нецелесообразно делать, поскольку потом будет много судебных исков по поводу такого возможного решения парламента Украины.