ПФК заявляет об использовании решений судов с неподконтрольных Украине территорий при попытке захвата предприятия

Об этом заявил заместитель генерального директора ПФК Рустам Джамгуров на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, группа лиц, пытавшихся захватить предприятие, воспользовалась незарегистрированным судебным решением, которое предусматривает отчуждение имущественного комплекса ПФК с правом его дальнейшей продажи.

«В данном случае по решению донецкого суда, датированному 2011 годом, злоумышленники приехали и сняли все ограничения по продаже имущества и продали данное имущество другой фирме. Система регистрации (судебных решений - УНИАН) Украины не смогла защитить законного собственника и открыла «зеленый свет» для завладения данным имуществом», - сказал он.

По словам Джамгурова, руководство предприятия приступило к обжалованию незаконного решения судов, однако данный случай создает опасный прецедент.

«В связи с теми событиями, которые у нас происходят на востоке страны, есть у злоумышленников возможность пользоваться печатями и архивами тех судов, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, и получать решения «задним числом», - отметил он.

В этой связи заместитель гендиректора ПФК сказал, что руководству страны необходимо законодательно урегулировать вопрос легитимности решений судов, которые находятся на неподконтрольной территории.

«Важный аспект - решения «задними числами» в донецких судах, которые не зарегистрированы в судебном реестре. Как оперативная реакция, необходимо Министерству юстиции дать определенные разъяснения, каким образом решения с оккупированных территории и не зарегистрированные в реестре должны рассматриваться государственными органами и гражданами», - отметил Джамгуров.

По его мнению, должно быть не безусловное принятие этих документов, а предусмотрена процедура легитимизации данных решений, например, только при предоставлении подтверждающих документов в орган юстиции и при участии лиц, указанных в решении и кого данное решение может касаться.

По словам замгендиректора ПФК, предприятию также удалось обжаловать арест груза с 72 тыс. тонн «давальческого» сырья, которое было направлено на комбинат для переработки, и 7000 т ферроникеля.

«После обжалования предприятием решения Королевского районного суда (Житомир - УНИАН) об аресте груза, судно с ферроникелем было задержано таможней по анонимному звонку, якобы свидетельствующему о поставке продукции ПФК в Россию. Продукция ПФК не поставлялась и не поставляется в Россию», - отметил Джамгуров.

Отсутствие поставок в Россию подтвердил и присутствующий на пресс-конференции глава Украинской ассоциации производителей феросплавов (УкрФа) Сергей Кудрявцев.

«Продукция предприятия не поставляется в Россию, эти данные подтверждает и Госстат, и Eurostat», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, руководство Побужского ферроникелевого комбината (Кировоградская обл.), входящего в международную группу Solway Investment Group, обратилось с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, призывающим не допустить вооруженного захвата предприятия, который пыталась осуществить группа неизвестных 11 июня.

11 июня директор ПФК Олег Беспалов заявил о незаконном захвате имущества и аресте 72 тыс. тонн руды и 7 тыс. тонн ферроникеля в Ильичевском порту, поставленных эстонской компанией для переработки на предприятии, который наложил Королевский районный суд Житомира.

Справка УНИАН. Побужский ферроникелевый комбинат – единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель из бедных окисленных никелесодержащих руд.

Комбинат в 2014 году получил 12,1 млн грн чистой прибыли, и намерен сохранить прибыльность в текущем году.

Международная инвестиционная группа Solway Investmen Group ведет деятельность с 2002 года. Компания имеет активы в горнодобывающей и металлургической отрасли на 1,6 млрд долл., ее предприятия расположены в Украине, Македонии, Индонезии и Гватемале. 100% уставного капитала Solway принадлежат гражданам ЕС – Александру и Дану Бронштейнам.