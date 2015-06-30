Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 23%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-мае 2015 года составил 586,942 млрд грн, что на 111,092 млрд грн, или на 23,3%, больше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 475,850 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В том числе объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 66,4% всего объема реализации, составил 389,967 млрд грн, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (20,3% общего объема) – 118,909 млрд грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,1% общего объема) – 71,283 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции за 5 месяцев приходится на Днепропетровскую область – 20,9%, или 122,670 млрд грн, Донецкую область (данные могут быть уточнены) – 11,5%, или 67,445 млрд грн, Запорожскую область – 8,9%, или 52,542 млрд грн, город Киев – 8,5%, или 49,964 млрд грн, Полтавскую область – 6,9%, или 40,420 млрд грн, Харьковскую область – 6,5%, или 38,091 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составил 468,836 млрд грн, что на 98,442 млрд грн, или на 26,6%, больше объема за аналогичный период предыдущего года.

В 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 трлн грн, что на 74,745 млрд грн, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.