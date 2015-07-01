Украина вводит пошлину на импорт ламп из Кыргызстана
Украина с 31 июля на пять лет вводит окончательную антидемпинговую пошлину в размере 25,73% на поставку в страну электрических ламп накаливания общего назначения мощностью до 200 Вт происхождением из Кыргызской Республики.
Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле 23 июня по результатам антидемпингового расследования, сообщает правительственное издание «Урядовий кур’єр».
В документе указано, что в период расследования (вторая половина 2013 г. – первая половина 2014 г.) импорт в Украину ламп с Кыргызстана осуществлялся по демпинговым ценам, а объем импорта этого товара в страну в течение 2011 года – первого полугодия 2014 года вырос на 72,3%. При этом его доля в общем объеме импорта в Украину выросла до 36,79% с 18,76%.
«Существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом товара происхождением из Кыргызстана и вредом, нанесенным национальному товаропроизводителю. Национальные интересы Украины нуждаются в применении окончательных антидемпинговых мер», - сказано в сообщении.
Как отмечается, именно поэтому в течение 2011 года – первого полугодия 2014 года произошло ухудшение социально-экономических показателей национального товаропроизводителя - крупнейшего украинского производителя электроламп АО "Искра" (Львов).
Решение Межведомственной комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня публикации данного сообщения в правительственной газете.
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Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины до 2017 года на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.