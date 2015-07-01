Украина вводит пошлину на импорт ламп из Кыргызстана

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле 23 июня по результатам антидемпингового расследования, сообщает правительственное издание «Урядовий кур’єр».

В документе указано, что в период расследования (вторая половина 2013 г. – первая половина 2014 г.) импорт в Украину ламп с Кыргызстана осуществлялся по демпинговым ценам, а объем импорта этого товара в страну в течение 2011 года – первого полугодия 2014 года вырос на 72,3%. При этом его доля в общем объеме импорта в Украину выросла до 36,79% с 18,76%.

«Существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом товара происхождением из Кыргызстана и вредом, нанесенным национальному товаропроизводителю. Национальные интересы Украины нуждаются в применении окончательных антидемпинговых мер», - сказано в сообщении.

Как отмечается, именно поэтому в течение 2011 года – первого полугодия 2014 года произошло ухудшение социально-экономических показателей национального товаропроизводителя - крупнейшего украинского производителя электроламп АО "Искра" (Львов).

Решение Межведомственной комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня публикации данного сообщения в правительственной газете.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины до 2017 года на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.