Электроэнергия для промышленности подорожала на 5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июля 2015 года увеличила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на 5%.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 25 июня, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июле составит 131,72 коп. за кВт/ч (рост 5% по сравнению с июнем). Для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) с 1 июля тариф составит 150,2 коп. за кВт/ч (рост 5% по сравнению с июнем).

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ 26 февраля 2015 года утвердила решение о повышении минимального тарифа на электроэнергию для населения на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза – среднего тарифа до марта 2017 года.