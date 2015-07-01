Ключевые отрасли российской экономики падают рекордными темпами

Объемы выпуска продукции и оказания услуг в базовых отраслях экономики России (сельское хозяйство, промпроизводство, строительство, грузооборот, розничная и оптовая торговля) в мае 2015 года падали рекордными за последние шесть лет темпами.

Как следует из опубликованного сегодня доклада Росстата, в прошлом месяце выпуск по базовым видам экономической деятельности сократился в годовом исчислении на 6,8%. Так сильно индекс не падал с сентября 2009 года — тогда он сократился сразу на 7,6%, пишет РБК.

За первые пять месяцев 2015 года объем выпуска продукции и услуг снизился на 4%, при этом в мае падение оказалось вшестеро сильнее, чем в январе — 6,8% против 1,1%. В феврале падение в годовом исчислении составило 3,1%, в марте — 2,8%, а в апреле — 5,8%.

Напомним, что за 2014 год выпуск увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,5%.

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Ранее сообщалось, что объем промышленного производства в России по итогам мая 2015 года упал в годовом исчислении на 5,5%. Так быстро индекс промпроизводства не сокращался с октября 2009 года. По сравнению с апрелем 2015 года темпы падения промпроизводства ускорились почти на четверть — с 4,5% до 5,5%.

Согласно докладу Росстата, добыча полезных ископаемых в мае 2015 года сократилась в годовом исчислении на 0,9%, в том числе добыча топливо-энергетических ископаемых — на 0,8%, а всех прочих — на 2%.

Объем выпуска на предприятиях обрабатывающих производств сократился в мае 2015 года к маю предыдущего года на 8,3%. При этом в металлургии сокращение составило 11,2%, в текстильной промышленности — 23,8%, в машиностроении — 24,9%.

Объем производства пищевых продукта в мае сократился на 1,5%, в том числе молока — на 2,1%, водки — на 2,5%, шоколада — на 7%, мясных консервов — на 7,8%, фруктовых и овощных соков — на 15%