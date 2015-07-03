Украина впервые сможет экспортировать без пошлин более 5 тысяч товаров в США (список)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, программа будет действовать до 31 декабря 2017 года.

«Программа касается наиболее распространенных производственных товаров – химической промышленности, минералов и строительного камня, ювелирных изделий, различных типов ковров и ковровых покрытий, продукции сельского хозяйства и рыболовства», - цитирует пресс-служба заместителя министра – торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

Читайте такжеУкраина сможет поставить в США без пошлин товаров на $200 миллионовВ то же время, как подчеркнула Микольская, действие программы предполагает выполнение Украиной ряда условий, а именно – эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а также выполнение правил происхождения товаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-апреля 2015 года составил 597,5 млн долл., что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 215,7 млн долл.

Внешнеторговые операции в январе-апреле проводились с партнерами из 203 стран мира. Основным внешнеторговым партнером Украины стал Евросоюз. Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-апреле 2015 года, по сравнению с январем-апрелем 2014 года, снизился на 34,4% - до 4,258 млрд долл., и составил 34,1% в общем объеме экспорта.