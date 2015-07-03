Украина сможет поставить в США без пошлин товаров на $200 миллионов

Объем беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки, предусмотренной Генеральной системой преференций – специального торгового режима, предоставленного правительством США развитым странам, включая Украину, составит порядка 200 млн долл. Об этом сообщил в ходе брифинга в правительстве министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.

«Можно подсчитать, что около 200 млн долл. – это объем наших товаров, которые беспошлинно должны пойти в США. Это касается продукции сельского хозяйства, химической промышленности, строительных материалов. Беспошлинный режим заработает с 29 июля текущего года», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что режим беспошлинной торговли будет распространяться на 5 тыс. товаров украинского производства и будет действовать до 31 декабря 2017 года. В то же время, действие такого режима предполагает выполнение Украиной ряда условий, а именно – эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а также соблюдение правил указания происхождения товаров.