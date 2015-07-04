РФ выделит автопрому дополнительно 5 миллиардов рублей субсидий

Это следует из постановления правительства, опубликованного в пятницу, сообщает Reuters.

Эти деньги, в соответствии с антикризисным планом правительства предназначенные для "компенсации части затрат" на производство автомобилей, выделяются дополнительно к 10 миллиардам рублей субсидий, одобренным в марте этого года.

"Принятое решение позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей российских предприятий автомобилестроения", - говорится в сообщении правительства.

В мартовском постановлении говорилось, что 10 миллиардов рублей позволят автозаводам выпустить дополнительные 110.000 автомобилей, в новом документе дополнительный объем производства не обозначен.

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Необходимость поддержки обосновывается тем, что российский автопром оказался в тяжелом положении из-за валютных затрат на покупку комплектующих, высокого уровня инфляции (11,4 процента в 2014 году), роста цен на сталь и черные металлы на мировых рынках.

Субсидии распределяются между производителями легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от объема производства в 2014 году, типа выпускаемых автомобилей и наличия или отсутствия научно-исследовательского центра, говорилось в прошлом постановлении.

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Ранее УНИАН сообщал, что российские заводы Nissan и Ford в Санкт-Петербурге, а также завод Volkswagen в Калуге будут находиться на летних плановых каникулах дольше обычной нормы в две недели. Причина увеличенных плановых простоев — спад продаж на авторынке России. Кроме того, на калужском заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi ПСМА РУС может произойти внеплановая остановка уже в июле.