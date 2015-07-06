Россия угрожает Украине введением квот в случае имплементации соглашения с ЕС

РФ предложила установить квоты для украинских товаров из "группы риска" в случае имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев.

"Мы предложили, на мой взгляд, самое что ни на есть безобидное решение. Так как мы говорим о рисках вытеснения украинских товаров европейскими к нам по демпинговым ценам, то мы предложили по товарам из этих "групп риска" зафиксировать квоты в рамках их максимального экспорта в РФ за последние годы", - сказал Лихачев.

Читайте такжеРоссия хочет, чтобы в Украине параллельно действовали техрегламенты Евросоюза и СНГОн добавил, что пошлиной будут облагаться поставки только свыше этих квот, и такая мера не противоречит нормам ВТО.