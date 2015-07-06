Украина в 2014 году экспортировала 23 танка, 28 БТРов и 6 боевых самолетов

Несмотря на боевые действия на Донбассе, Украина в 2014 году продала за границу 23 танка Т-72, 28 современных БТРов, 8 вертолетов, 6 боевых самолетов, 1 десантный корабль "Бизон", 18 ракетных установок, а также более 27 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы экспортного контроля, опубликованного на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, 11 танков Т-72 были проданы в Эфиопию, еще 12 - Нигерию.

15 БТР-3Е1, вооруженных боевым модулем «Штурм-М», и 2 БТР-3М2, вооруженных 120-мм минометом, были проданы в Таиланд. 10 БТР-4ЕН были отправлены в Нигерию, а еще 1 БТР-4 - в США.

Также, в прошлом году в Нигерию было продано 6 крупнокалиберных артиллерийских установок 122-мм гаубиц Д-30.

Из авиации было продано в Хорватию - 5 Миг-21, в Чад - 1 МиГ-29, а также 6 вертолетов Ми-8 в Беларусь и 2 Ми-24В в Нигерию.

В Китай был отправлен 1 десантный катер на воздушной подушке по проекту "958" ("Бизон").

В Алжир было продано 18 ракет и ракетных установок, тип ракет не указан.

Кроме того, по итогам 2014 года было продано более 27 тыс. огнестрельного оружия. Наибольшее количество винтовок и карабинов продано в США и Канаду - 10,166 тыс. и 10,4 тыс., соответственно. Еще 5 тыс. было продано в Чехию, 3 тыс. - в Уганду, 100 - в Грузию. В Южный Судан было продано 830 легких и 62 тяжелых пулеметов.

В Германию было продано 10 пусковых механизмов для переносных зенитно-ракетных комплексов, а в Беларусь был продан один переносной противотанковый управляемый ракетный комплекс.

Как сообщал УНИАН, после начала военной агрессии Российской Федерации в 2014 году украинское правительство заявило о прекращении всех экспортных поставок оружия.

Но несмотря на заявления властей о запрете на продажу катастрофически недостающего в условиях войны оружия, по неофициальным данным, экспорт оружия из Украины все-таки был.

В частности, в конце 2014 года экс-премьер Юлия Тимошенко передала в СБУ заявление, что за время военного конфликта на востоке Украины было продано 35,9 тысячи автоматов АКМ, 1,2 тысячи гранатометов, почти 5 тысяч авиационных ракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот", 10 БТР, 23 беспилотника "Рейс", 10 тысяч касок и два вертолета Ми-8. Также, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2014 году Украина продала оружия на 664 млн долл.

Согласно данным SIPRI, с момента независимости на военном экспорте Украина заработала порядка 10,5 млрд долл.

В начале 2015 года руководство "Укроборонпрома" заявило, что Украине необходимо сохранить статус крупнейшего экспортера оружия, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и войну в стране. Правительство это решение поддержало. В частности, президент Украины Петр Порошенко в мае заявил, что Украина в ближайшее время должна войти в пятерку крупнейших экспортеров вооружения.