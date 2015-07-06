С начала года промпродукция подорожала на 23,4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, выросли на 0,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении (июнь 2015 года к июню 2014 года) цены производителей промпродукции выросли на 37,9%.

С начала года, в январе-июне, цены производителей промпродукции выросли на 23,4%.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в мае по сравнению с апрелем 2015 года снизились на 0,4%, в годовом выражении (к маю 2014 года) выросли на 42%, с начала года, в январе-мае, выросли на 22,7%.

В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.