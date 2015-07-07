Минэкономики: установление Россией квот на импорт украинских товаров нарушит договор о ЗСТ

Об этом говорится в соответствующем заявлении относительно возможного квотирования Россией импорта украинских товаров, которое опубликовано пресс-службой Министерства экономического развития Украины.

«Сегодня в российских средствах массовой информации появились публикации относительно предложений Российской Федерации по устранению «риска вытеснения украинских товаров европейскими в РФ «по демпинговым ценам» в случае имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Предлагается установить квоты для украинских товаров с указанных «групп риска» и обложения ввозными пошлинами импорт украинских товаров вне квот», - говорится в сообщении.

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Наталия Микольская отмечает, что упомянутые высказывания представителей Министерства экономического развития России появились именно в период интенсивной работы Украины, ЕС и РФ в рамках трехсторонних технических консультаций по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации. «Поэтому заявления российских должностных лиц о применении конкретных ограничительных мер для украинских товаров ставят под сомнение желание российской стороны искать практические решения в рамках процесса, согласованного всеми сторонами», - считает торговый представитель Украины.

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«Мы должны четко осознавать, что торговое сотрудничество между странами должно происходить в рамках действующего правового поля. Для Украины и РФ этим правовым полем есть правила ВТО и Договор о зоне свободной торговли СНГ. Любое установление РФ в одностороннем порядке количественных ограничений в виде тарифных квот будет нарушением Договора о ЗСТ СНГ и фактически будет означать отмену режима свободной торговли между Украиной и Российской Федерацией», - заявила Микольская.

Отмечается необходимость придерживаться четкой правовой процедуры в соответствии с соглашениями ВТО в случае применения со стороны РФ меры против возможного демпинга товаров происхождением из Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что РФ предложила установить квоты для украинских товаров "группы риска" в случае имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Первый заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев отметил, что будут облагаться пошлиной поставки сверх квоты, и такая мера не противоречит нормам ВТО.