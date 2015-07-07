Евразийский союз хочет продлить пошлины на трубы из Украины

Евразийская экономическая комиссия открыла повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министра по торговле Евразийской экономической комиссии.

В ведомстве напомнили, что в 2011 году по итогам расследования были установлены антидемпинговые пошлины на украинские обсадные трубы в размере 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы – в размере 19,9% от таможенной стоимости, а на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм в размерах от 19,4 до 37,8% от таможенной стоимости. Срок действия этих антидемпинговых пошлин истекает 18 ноября 2015 г., и поскольку демпинговые поставки труб из Украины сохраняются, было начато повторное расследование.

Несмотря на действие защитной меры, цены на импортные трубы из Украины продолжали падать. Так, в 2012-2014 годах средневзвешенная цена на обсадные трубы, ввозимые в ЕАЭС из Украины, снизилась на 26,6%, на насосно-компрессорные трубы – на 22,2%, на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм – на 31%. При этом цены на украинские трубы были в среднем более чем в 2 раза ниже цен на трубы, поставляемые в ЕАЭС из других стран.

По предварительным данным, демпинговая маржа при поставках украинских обсадных труб на рынок ЕАЭС в 2014 году составила 29,6%, насосно-компрессорных труб – 30,6%, нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм – 11,5%.

«Указанные обстоятельства, несмотря на стабилизацию в целом объемов поставок указанных видов труб из Украины, привели к тому, что цены на украинские трубы даже с учетом уплаты антидемпинговых пошлин были ниже цен на аналогичную продукцию предприятий ЕАЭС», - заявили в министерстве.

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Подчеркивается, что результатом продолжающегося демпинга и ценового занижения стало ухудшение финансовых показателей предприятий ЕАЭС. Так, за период с 2012 по 2014 годы прибыль предприятий ЕАЭС при продажах обсадных труб и рентабельность продаж снизились на 13,2% и 2 процентных пункта соответственно; при продажах насосно-компрессорных труб – на 71% и 3,2 процентного пункта соответственно; при продажах нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм – на 11,6% и 1,8 процентного пункта соответственно.

«Данные обстоятельства позволяют утверждать, что при прекращении действия антидемпинговой меры в отношении таких видов украинских стальных труб объемы демпингового импорта из Украины в страны ЕАЭС будут увеличиваться, что будет причинять материальный ущерб отрасли экономики союза»,- заявили в министерстве.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители четырех стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран ЕАЭС.

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29 мая 2014 года был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель ЕАЭС – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.