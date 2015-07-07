Премьер: Фирташ-Левочкин хотели обанкротить Одесский припортовый завод

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством внутренних дел расследовать попытку группы Левочкина-Фирташа обанкротить Одесский припортовый завод путем завышения цены на газ, который аффилированные компании продавали предприятию.

«Они захотели обанкротить Одесский припортовый завод. Там Министерство внутренних дел начало уголовное производство. Они умышленно по завышенной цене продавали туда (на ОПЗ - УНИАН) газ, чтобы загнать Одесский завод в банкротство. Это группа «Янукович-Фирташ-Левочкин». Там нанесены убытки государству, и поэтому МВД начало уголовное производство», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что убытки от завышения цен достигают 100 млн долл.

«Они там надули около сотни миллионов долгов, причем в долларах, когда умышленно по завышенной цене продавали природный газ», - сказал Яценюк.

В то же время, присутствующий на коллегии глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что долги компании Фирташа за потребленный ранее газ уже превышают 6 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел арестовало уже 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.

МВД осуществляет досудебное расследование, начатое по факту хищения государственного имущества должностными лицами «Газ Украины» в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением. В результате преступных действий должностных лиц государством недополучено 5,7 млрд грн.

Яценюк 14 мая поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину в кратчайшие сроки подготовить решение о платном пользовании газораспределительными сетями, которыми пользуются частные компании Фирташа-Левочкина.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд государственного имущества Украины планирует в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, в том числе 5% акций Одесского припортового завода. В ноябре будут выставлены на продажу 94,6% акций ОПЗ.