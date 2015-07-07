Автопроизводство в Украине выросло за июнь впервые с апреля прошлого года

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 86,7% - до 3,181 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 89,9% - до 2,289 тыс. шт. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 21,9% - до 644 единиц, а автобусов - на 45,3%, до 248 шт.

При этом, впервые с апреля 2014 года, позитивным оказался месячный показатель автопроизводства. Так, в июне текущего года по сравнению с июнем 2014 года выпуск автотранспорта на украинских заводах увеличился на 1,1% - до 1,254 тыс. шт. При этом относительно предыдущего месяца, мая 2015 года, количество выпущенных авто увеличилось в 1,8 раза.

Производство легковых автомобилей в июне по сравнению с июнем прошлого года увеличилось на 2% - до 1,029 тыс. шт., а относительно мая - в 2,6 раза. При этом 85% легковых автомобилей произвел ЗАЗ, в апреле текущего года полностью возобновивший производство после приостановки выпуска автомобилей в конце 2014 года. Остальные 15% авто выпустил завод "Еврокар", который в мае полностью приостанавливал производство.

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Июньский объем производства коммерческих автомобилей увеличился на 33,7% - 139 шт. Относительно мая производство в данном сегменте выросло на 32,4%.

Производство автобусов в июне относительно июня прошлого года сократилось на 32,3% – до 86 шт., что, в то же время, на 79,2% больше, чем в мае 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в январе-мае сократилось в 11,7 раз - до 1,927 тыс. единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).