Порошенко спустя три месяца подписал закон о моратории на экспорт леса

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 9 апреля закон, вводящий мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде, сообщается на сайте парламента.

Согласно сообщению, закон с подписью президента был возвращен в Раду 7 июля.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля текущего года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

Представители деревообрабатывающей отрасли неоднократно призывали к введению моратория на экспорт необработанного леса. По словам президента Всеукраинской ассоциации деревообрабатывающих предприятий Дмитрия Артемчука, подписание данного закона президентом позволит прекратить бесконтрольный вывоз необработанного леса из Украины и загрузить деревообрабатывающие предприятия, тем самым увеличив доходы бюджета и создав рабочие места в регионах.